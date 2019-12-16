Опять уплотнение

Челябинская прокуратура опротестовала решение мэрии о стройке на Братьев Кашириных
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 10:32

Прокуратура Челябинска опротестовала выданное городской администрацией разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Братьев Кашириных, 102.

Проверку соблюдения мэрией градостроительного законодательства при выдаче ООО СЗ «Домострой» разрешения на строительство надзорное ведомство провело на основании обращений горожан.

В ходе проверки прокуратура истребовала в городской администрации документы, послужившие основанием для выдачи данного разрешения. Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, документы были направлены в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для оценки проектной документации, разработанной ООО Проектная группа «Урал».

Изучив документацию, эксперты выявили ряд существенных противоречий, в числе которых - превышение плотности застройки более чем в два раза, а также нарушения требований пожарной безопасности (отсутствие необходимого количества проездов и несоответствие их ширины установленным требованиям).

Строительство данного объекта с указанными нарушениями создает угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, является недопустимым, а выданное администрацией Челябинска разрешение на строительство подлежит отмене - к такому выводу пришла городская прокуратура.

В связи с этим прокурором Челябинска главе города Наталье Котовой принесен протест на данный правовой акт, результаты рассмотрения поставлены на контроль.

Отправить новость
Общество
10.09.18 14:54
В тесноте и обиде
Общественники обнаружили в Челябинске уплотнительную застройку
Общество
26.06.18 11:38
Челябинск - для людей
Борис Дубровский требует исключить уплотнительную застройку
Общество
06.07.17 15:15
Управление архитектуры Челябинска: с разрешительными документами на строительство дома у СК «Высотник» все в порядке
Общество
15.06.17 12:51
Челябинцы провели пикет против уплотнительной застройки на улице Набережная
13.12.19 11:36
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
12.12.19 18:13
Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО
12.12.19 16:21
Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев Новый год встретит в СИЗО
12.12.19 14:14
В Челябинске будут судить сексуального маньяка
12.12.19 13:22
Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе
12.12.19 13:12
Тефтелев признался в получении взятки
12.12.19 10:32
Сегодня суд изберет меру пресечения для Евгения Тефтелева
12.12.19 09:48
Союз журналистов Челябинской области готовит обращение в надзорные органы
12.12.19 09:23
На М-5 под Челябинском развернуло фуру, движение было временно остановлено
11.12.19 17:27
Евгения Тефтелева подозревают в получении взятки
Федерация
Сегодня, 09:24
Владимир Путин узаконил вхождение Челябинской области в эксперимент по самозанятым
Общество
Сегодня, 09:19
Эксперты высоко оценили инвестиции ММК в человеческий капитал
Новости
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
14.12.19 01:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
14.12.19 00:56
Экономика
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
13.12.19 15:17
Федерация
Российские ученые установили последствия переутомления на работе
13.12.19 15:06
Экономика
На ЧЦЗ началось внедрение плана развития системы ремонтов оборудования
Материалы рубрики
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
13.12.19 11:38
Происшествия
Пьяный челябинец оттаскал дознавателя за волосы и отправился в колонию
13.12.19 11:36
Происшествия
В Варненском районе в аварии пострадали четыре человека
12.12.19 14:14
Происшествия
В Челябинске будут судить сексуального маньяка
12.12.19 13:22
Происшествия
Машина всмятку, водитель погиб - ДТП в Сосновском районе
Теги
уплотнительная застройка
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика