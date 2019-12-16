Челябинская прокуратура опротестовала решение мэрии о стройке на Братьев Кашириных

Прокуратура Челябинска опротестовала выданное городской администрацией разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Братьев Кашириных, 102.

Проверку соблюдения мэрией градостроительного законодательства при выдаче ООО СЗ «Домострой» разрешения на строительство надзорное ведомство провело на основании обращений горожан.

В ходе проверки прокуратура истребовала в городской администрации документы, послужившие основанием для выдачи данного разрешения. Как сообщает пресс-центр региональной прокуратуры, документы были направлены в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для оценки проектной документации, разработанной ООО Проектная группа «Урал».

Изучив документацию, эксперты выявили ряд существенных противоречий, в числе которых - превышение плотности застройки более чем в два раза, а также нарушения требований пожарной безопасности (отсутствие необходимого количества проездов и несоответствие их ширины установленным требованиям).

Строительство данного объекта с указанными нарушениями создает угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, является недопустимым, а выданное администрацией Челябинска разрешение на строительство подлежит отмене - к такому выводу пришла городская прокуратура.

В связи с этим прокурором Челябинска главе города Наталье Котовой принесен протест на данный правовой акт, результаты рассмотрения поставлены на контроль.