Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении

Челябинские полицейские оперативно задержали подозреваемых в нападении с целью грабежа.

В Отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Челябинску обратился местный житель, 1993 года рождения, который сообщил, что у дома по улице Кирова рано утром на него напали двое неизвестных мужчин, нанесли ему несколько сильных ударов и похитили имущество.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к раскрытию данного преступления. Опросили потерпевшего, выехали на место происшествия. В раскрытии дерзкого преступного деяния были задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, следователи. Также на розыск подозреваемых были ориентированы наряды наружных служб. В ходе комплексной работы по подозрению в совершении разбоя были задержаны двое подозреваемых, 1996 и 1998 годов рождений, один из которых ранее судимый.

Полицейскими установлено, что преступление они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в отношении подозреваемых в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Задержанные в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В связи с тем, что разбой относится к самым опасным видам преступлений, поскольку похищается не только имущество потерпевшего, но и ставится под угрозу его жизнь и здоровье, преступления данной категории всегда находятся на особом контроле руководства УМВД России по г. Челябинску. Принимаются все меры к их скорейшему раскрытию и задержанию подозреваемых. Как итог, полицейскими Челябинской области раскрыто 100% таких противоправных деяний, ни одному злоумышленнику не удалось уйти от ответственности.