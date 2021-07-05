Челябинские вандалы добрались до песчаных скульптур в Саду камней

В Челябинске вандалы сегодня ночью, пятого июля, повредили фигуры в Саду камней, созданные лучшими мастерами страны в рамках городского фестиваля песчаных скульптур.

«Фигуры не пострадали от сильных ливней, но не устояли перед хулиганами. Уже подано заявление в полицию. Сейчас скульпторы приступили к восстановлению повреждённых арт-объектов», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти Челябинска обратились к жителям с просьбой бережнее относиться к «нашему общему дому».

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«Планируется, что песчаные скульптуры будут радовать посетителей площадки до глубокой осени, но постоянного напора вандалов они, скорее всего, не выдержат», - отметили в мэрии.