Челябинскую область охватили ландшафтные пожары по вине человека

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В Челябинской области по вине человека горит камыш и сухая трава. Только за последний день марта огнеборцы потушили два десятка ландшафтных пожаров на общей площади около пяти гектаров.

«Все случаи возгораний - результат небрежного отношения человека: горение камыша вдоль водоемов, а также придорожной сухой растительности вдоль автотрассы, вероятнее всего, началось с выброшенной непотушенной сигареты», - отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают южноуральцев и гостей региона соблюдать меры безопасности и не относиться небрежно даже к такому малому источнику зажигания, как выброшенный непотушенный окурок.

Напомним, сегодня, первого апреля, в Челябинской области официально объявлен пожароопасный сезон. Глава региона Алексей Текслер накануне обозначил приоритетные задачи перед началом пожароопасного сезона в регионе: планируется увеличить число постов системы видеонаблюдения и укреплять группировку беспилотных летательных аппаратов.

 

 

 

 

 

 

 

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В Челябинске случилось «нашествие» роботов

29.03.2023 11:42

Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов

29.03.2023 11:31

Текслер: «Составляющая часть финансового суверенитета страны – это и устойчивость бюджетов регионов»

29.03.2023 11:09

Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю

29.03.2023 11:07

Сегодня в главном храме Челябинска совершат уникальное великопостное богослужение

29.03.2023 10:51

Джон Паркер: Опасность прямой войны США с Россией крайне обострилась

29.03.2023 10:38

Челябинские пловцы с ограниченными возможностями здоровья взяли восемь медалей чемпионата России

29.03.2023 10:25

В челябинском парке Гагарина заработали аттракционы