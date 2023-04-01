Челябинскую область охватили ландшафтные пожары по вине человека

В Челябинской области по вине человека горит камыш и сухая трава. Только за последний день марта огнеборцы потушили два десятка ландшафтных пожаров на общей площади около пяти гектаров.

«Все случаи возгораний - результат небрежного отношения человека: горение камыша вдоль водоемов, а также придорожной сухой растительности вдоль автотрассы, вероятнее всего, началось с выброшенной непотушенной сигареты», - отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают южноуральцев и гостей региона соблюдать меры безопасности и не относиться небрежно даже к такому малому источнику зажигания, как выброшенный непотушенный окурок.

Напомним, сегодня, первого апреля, в Челябинской области официально объявлен пожароопасный сезон. Глава региона Алексей Текслер накануне обозначил приоритетные задачи перед началом пожароопасного сезона в регионе: планируется увеличить число постов системы видеонаблюдения и укреплять группировку беспилотных летательных аппаратов.