01.04.2023
Челябинскую область охватили ландшафтные пожары по вине человека
31.03.2023
C реализацией экологических программ на ЧЦЗ ознакомились депутаты Законодательного собрания Челябинской области
31.03.2023
Южноуральцы могут помочь в формировании библиотек для воинских частей
31.03.2023
Челябинск отметит День единения народов России и Беларуси
31.03.2023
«Умное зрение» позволит повысить бдительность граждан на пешеходных переходах ЮУЖД
31.03.2023
Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства
Челябинскую область охватили ландшафтные пожары по вине человека
02.09.2022
Челябинским главам даны рекомендации в связи с высоким риском возникновения лесных пожаров
28.02.2022
Муниципалитеты наделили полномочиями по тушению ландшафтных пожаров
07.12.2021
Челябинская область выполнила все поручения президента по пострадавшим от лесных пожаров
20.08.2021
Погорельцы из Карталинского района готовятся отметить новоселье
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023