29.03.2023
ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА
29.03.2023
В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате
29.03.2023
Пожароопасный сезон в Челябинской области начнется первого апреля
29.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта (18+)
29.03.2023
Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт
29.03.2023
Радиобиологи ЧелГУ нашли у рыб орган-дозиметр
Пожароопасный сезон в Челябинской области начнется первого апреля
14.11.2022
В Челябинской области с 14 ноября завершен пожароопасный сезон 2022 года
11.05.2022
Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале
12.06.2021
На территории Челябинской области сохраняется пожароопасный сезон
01.05.2020
В Челябинской области введен особый противопожарный режим
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023