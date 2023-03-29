Пожароопасный сезон в Челябинской области начнется первого апреля

Пожароопасный сезон на территории Челябинской области в 2023 году начнется первого апреля.

Соответствующее постановление правительства подписала исполняющая обязанности председателя регионального кабмина Ирина Гехт. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Начало пожароопасного сезона объявлено в связи с установлением положительных температур воздуха, сходом снежного покрова на территории отдельных муниципальных образований и повышением пожарной опасности в лесах.

С первого апреля пожароопасный сезон установлен в большинстве муниципалитетов. В горнозаводской зоне - на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского, Саткинского районов, а также Златоуста, Усть-Катава и Верхнего Уфалея - он начнется с 20 апреля. Это связано с различными природно-климатическими условиями, пояснили в Главном Управлении лесами области.

В ведомстве пояснили, постановление предусматривает начало работ всех лесопожарных формирований и вводит ограничение на проведение огневых работ на лесных территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.

Напомним, в 2022 году постановлением правительства региона начало пожароопасного сезона в лесах большинства муниципалитетов на Южном Урале было установлено с первого апреля. В лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов – с 20 апреля. Завершен сезон был 14 ноября. В 2021 году пожароопасный сезон на территории Челябинской области был установлен позже – с 10 апреля, в 2020 году – также с первого апреля.