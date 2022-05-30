Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение

В Челябинской области руководителю регионального отделения ПФР Виктору Чернобровину, его заместителю Александру Орехову и начальнику структурного отдела Рудольфу Зайцеву предъявлено обвинение в коррупционных и должностных преступлениях. В соответствии со степенью участия им предъявлено обвинение в совершении преступлении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, в период 2017-2021 годов обвиняемые получили взятки в сумме более 30 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Также, руководителем регионального отделения ПРФ приобретены два здания для размещения территориальных отделов по завышенной стоимости.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как сообщает СКР по Челябинской области, уголовное дело в отношении заместителя руководителя регионального отделения ПРФ выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Напомним, Виктор Чернобровин обвиняется в получении взяток от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. По версии следствия, Виктор Чернобровин действовал в составе группы лиц, по предварительному сговору.

Рудольф Зайцев является фигурантом уголовного дела о взяточничестве, как и управляющий челябинским отделением ПФР Виктор Чернобровин и его заместитель Александр Орехов.

По версии следствия, Рудольф Зайцев, являясь начальником отдела административного хозяйства отделения ПФР по Челябинской области, получил взятку в сумме более одного миллиона рублей за совершение в пользу физического лица и возглавляемой им коммерческой организации, действий, входящих в его служебные полномочия.

Также в ходе расследования вскрылись новые факты противозаконной деятельности Виктора Чернобровина, в отношении которого в результате было возбуждено еще одно уголовное дело о взятке: по версии следствия, в 2016-м году он получил катер стоимостью более 600 тысяч рублей от директоров ЧОП «Ставр+» и ЧОП «Виконт 2» за заключение государственных контрактов на охрану зданий Пенсионного фонда.