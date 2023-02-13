«Черных» лесорубов, обнаруженных ФСБ, оставили на свободе

Чебаркульским городским судом вынесен приговор в отношении работников подрядной организации ООО «Ресурс», осуществлявших незаконную рубку леса.

Незаконные лесорубы были задержаны сотрудниками УФСБ в результате совместных с коллегами из регионального полицейского Главка и ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области» мероприятий в октябре 2022 года.

«Суд установил, что, выполняя подрядные работы на территории Травниковского участкового лесничества, они получили указание от директора своей организации о незаконной вырубке деревьев породы «сосна» и выполнили его. Ущерб, причиненный ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области» составил около девяти миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил каждого к полутора годам лишения свободы условно. Также виновные обязаны возместить ущерб по гражданскому иску в сумме один миллион рублей.

Напомним, в январе 2023 года директору данной организации суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с возмещением ущерба по гражданскому иску в сумме 8,9 миллиона рублей.