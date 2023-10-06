В Челябинской области силовики встали на защиту леса от преступной вырубки

УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с правоохранительными органами региона пресекло противоправную деятельность граждан в экологической сфере.

В 2023 году в результате декриминализации лесной отрасли силовики вскрыли вертикально интегрированные преступные схемы при осуществлении лесозаготовительных и лесоперерабатывающих работ на Южном Урале.

На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности по фактам контрабанды, уничтожения лесных насаждений и должностных преступлений следственные подразделения СУ СК, ГУ МВД России по Челябинской области и Челябинская таможня в отношении четырех лиц возбудили и расследуют уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», частью первой статьи 226.1 «Контрабанда» и частью первой статьи 292 УК России «Служебный подлог».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, трех человек суд признал виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Общая сумма выявленного ущерба составила 37,4 миллиона рублей, предотвращенного – около 140 миллионов, возмещенного – три с половиной миллиона рублей.

УФСБ России по Челябинской области участвует в обеспечении экологической безопасности государства на постоянной основе.