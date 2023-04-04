04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
04.04.2023
В Чебаркуле водитель Газели сбил трехлетнего ребенка на самокате
04.04.2023
В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой
04.04.2023
Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР
04.04.2023
В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
22.03.2023
Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
13.03.2023
Аферисты заказали пенсионеру из Аши такси до Уфы, чтобы он перевел им деньги
13.03.2023
Мошенник обманул юного жителя Златоуста
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023