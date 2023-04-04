Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения

В Челябинске подозреваемым в мошенничестве с недвижимостью предъявлены новые обвинения. В уголовном деле фигурируют 15 жителей региона.

Предварительно установлено, что злоумышленники реализовывали два вида мошеннических схем. Одна из них – незаконное присвоение квартир умерших людей, которые не имели прямых наследников. С помощью подделки документов жилье переоформлялось в собственность аферистов и продавалось.

«Второй сценарий предполагал поиски граждан, которые злоупотребляют спиртным, ведут асоциальный образ жизни и имеют крупные задолженности за коммунальные услуги. Фигуранты уголовного дела уговаривали их продать недвижимость вместе с долгами и переселиться в более дешевое жилье. Но в реальности деньги от сделки присваивались участниками криминальной организации, а потерпевшие оказывались в арендованных на короткий срок комнатах общежитий. Первое время их убеждали, что это временный вариант, но через некоторое время люди оказывались бездомными», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, на счету задержанных – не менее 20 эпизодов преступлений с ущербом порядка 60 миллионов рублей.

Криминальный бизнес был пресечен оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России. Среди задержанных – несколько ранее судимых, в том числе за аналогичные преступления. Одна из них – профессиональный риелтор, владеющая знаниями и опытом в сфере сделок с недвижимым имуществом.