Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения

В Челябинской области четырем молодым людям предъявлены обвинения в похищении и разбое – летом этого года они привезли в лес Копейска парня, где связали его и избили.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, мотивом совершения преступления стала ревность – именно из-за нее у жертвы и одного из 18-летних обвиняемых случился конфликт.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, в которой местные жители применяют насилие к мужчине. По данному факту возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «в», «г» части второй статьи 126 УК РФ «Похищение человека» и части второй статьи 162 УК РФ «Разбой», соединенные в одно производство», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Благодаря слаженной работе следователей первого отдела по расследованию особо важных дел СК России и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области в кратчайшие сроки установлены четверо местных жителей в возрасте от 17-ти до 18-ти лет, похитивших и мучивших жертву. Все они задержаны. Обвиняемым предъявлены обвинения в зависимости от роли в совершении преступлений.

В ходе следствия установлено, что четверо молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили потерпевшего и, удерживая его против воли в автомобиле, отвезли в лесополосу, где, применяя в отношении него насилие, угрожая оружием, связывали его веревкой, совершали иные действия с целью подавления воли потерпевшего, причинили жертву множественные телесные повреждения.

В СУ СКР по Челябинской области сообщили, что информация о совершении потерпевшим половых преступлений не нашла объективного подтверждения.

В настоящее время в суд направлены ходатайства об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, проводится комплекс следственных и процессуальных действий по закреплению доказательственной базы и установлению причастности обвиняемых к совершению других преступлений.