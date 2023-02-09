09.02.2023
Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки
09.02.2023
Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска
09.02.2023
Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
09.02.2023
Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона
09.02.2023
Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта
09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
31.01.2023
В отношении проректора педуниверситета и замдиректора института возбуждено уголовное дело
20.01.2023
Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО
20.01.2023
Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023