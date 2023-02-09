Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки

Главный государственный инженер-инспектор Кунашакского района управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Челябинской области Дамиль Хусаинов отправлен под домашний арест за получение взяток.

По версии следствия, Хусаинов в апреле 2022 года получил от двух местных жителей взятки в сумме 25 тысяч и 13,3 тысячи рублей за выдачу водительского удостоверения категории «В, С» на право управления трактором без прохождения профессиональной переподготовки и сдачи экзаменов. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Возбуждено два уголовных дела по части третьей статьи 290 УК РФ - «Получение взятки». Кунашакским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.