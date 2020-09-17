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Дело подельников экс-губернатора Юревича поступило в суд

Происшествия
Сегодня, 13:29
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинский областной суд поступило уголовное дело в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вадима Белоусова и его тещи, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова, уголовное дело поступило 16 сентября. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, по версии следствия с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Сумма взятки превысила три миллиарда рублей.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников. В Госдуме Вадим Белоусов представлял интересы партии «Справедливая Россия» и, используя свое служебное положение, активно лоббировал вопросы принятия областных законов об увеличении финансирования объектов дорожной отрасли в регионе, что повлияло на размер полученной им взятки.

Следователи долго не могли подобраться к Вадиму Белоусову из-за депутатской неприкосновенности. Коллеги по Госдуме лишили его неприкосновенности только шестого декабря 2018 года. Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Михаил Юревич
Вадим Белоусов
взятка
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