Директор детского лагеря в Увельском районе ответит в суде за смерть двух юных братьев

Директор детского оздоровительного лагеря в Увельском районе Челябинской области ответит в суде за гибель двух юных братьев.

Напомним, уголовное дело в отношении должностного лица было возбуждено по части третьей статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Расследование данного уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

По данным следствия, в августе 2022 года директор лагеря с целью минимизации затрат по очистке водозаборного колодца, зная, что в должностные обязанности разнорабочего не входит работа в ограниченных замкнутых пространствах, дал парню распоряжение об очистке колодца.

При этом директор лагеря никак не обеспечил безопасность проведения работ – не было ни инструктажа по техники безопасности, ни средств защиты, ни необходимого инструмента, ни контроля за выполнением работ.

Получив приказ директора лагеря, молодой работник договорился о проведении работ по очистке водозаборного колодца со знакомым владельцем бензиновой мотопомпы для перекачки воды и позвал на помощь своего несовершеннолетнего родного брата, также разнорабочего в детском лагере.

Так как мотопомпа была недостаточно мощной, работники решили опустить ее в колодец. Старший брат спустился на глубину несколько метров, взяв с собой веревку и лестницу (но без необходимой для спасения и эвакуации страховочной системы). Парень запустил мотопомпу в замкнутом пространстве, тогда как она для этого не предназначена, так как производит выхлопные газы, и стал производить манипуляции с всасывающим шлангом.

«В результате работы двигателя мотопомпы помещение колодца заполнили выхлопные газы, и рабочий перестал подавать признаки жизни в короткий промежуток времени, получив острое отравление окисью углерода», - сообщает следственное управление СКР по Челябинской области.

Младший брат потерпевшего бросился ему на помощь. Спустившись в колодец, юноша также моментально отравился выхлопными газами и погиб, как и его старший брат.