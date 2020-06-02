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Директор школы Челябинска деньги родителей тратила на оплату командировок и ремонт

Происшествия
Сегодня, 16:07
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратурой Челябинска директору МБУДО «Центральная детская школа искусств» внесено представление и объявлено предостережение. Деньги, которые собирались в образовательном учреждении с родителей тратились на командировочные и транспортные расходы, повышение квалификации сотрудников, обслуживание сайта школа, обеспечение требований пожарной безопасности и ремонтные работы.

Прокуратурой Советского района была проведена проверка информации о привлечении добровольных пожертвований законных представителей обучающихся в МБУДО «Центральная детская школа искусств» проведена проверка

 «В ходе проверки установлено, что директором учреждения дополнительного образования утверждено положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и целевых взносов, которым предусмотрена возможность привлечения денежных средств в качестве добровольных пожертвований средств на повышение квалификации работников образовательной организации, оплату лицензирования, аттестации и аккредитации деятельности учреждения, текущий и капитальный ремонт помещений, систем отопления, водоснабжения, благоустройства территории, оплату услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников, оплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, штрафов, пени и других санкции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

На указанный локальный акт образовательной организации прокурором принесен протест.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в 2019-2020 году средства добровольных пожертвований израсходованы, в том числе на командировочные и транспортные расходы, повышение квалификации сотрудников, обслуживание сайта школа, обеспечение требований пожарной безопасности, ремонтные работы. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района директору образовательного учреждения внесено представление, объявлено предостережение.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в прокуратуру Челябинской области постоянно поступают жалобы от родителей школьников на поборы в образовательных учреждениях. Их заставляют финансировать расходы на содержание учебных зданий, «скидываться» на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса под видами добровольных пожертвований.

Так, в прошлом году, в Карабаше родителей заставляли оказывать материальную помощь школам. В лицее №97 Челябинска в бланках заявлений на выдачу аттестатов указывались суммы фиксированных платежей в воде долгов по добровольным пожертвованиям. Директора образовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

В одной из школы Красноармейского района библиотечный фонд не в полном объеме был обеспечен учебной литературой. Родителям приходилось сдавать деньги на покупку учебников. Такая же ситуация сложилась в школе №3 Кыштыма.

Ранее надзорное ведомство также выясняло, что в лицее №77 взнос составлял 12 тысяч рублей, в школе №76 – 15 тысяч рублей, в школе №23 – 50 тысяч рублей. Также ежегодно в школах платили взносы «на нужды школы». В школе №39 он составлял 1000 рублей, в лицее №77 – 6000 рублей, в гимназии №76 – 6000 рублей.

 С целью пресечения неправомерных действий должностных лиц образовательных организаций по сбору денежных средств с родителей учащихся в прокуратуре области в этом году будет работать «горячая линия».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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