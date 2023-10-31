Директор «Водоканалсистем» Челябинска стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве

В отношении директора ООО «Водоканалсистемы» Челябинска Павла Ефимова, обвиняемого в мошенничестве и находящегося под стражей, возбуждено еще одно уголовное дело – по части четвертой статьи 159 УК РФ.

Павел Ефимов является подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает сегодня, 31 октября, СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в период с первого января 2022 года по первое мая текущего года директор ООО «Водоканалсистемы» действовал в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, в том числе из числа сотрудников МУП «ПОВВ» Челябинска.

В ходе выполнения работ по аварийному капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и сооружений МУП «ПОВВ» Павел Ефимов, по версии следствия, похитил более одного миллиона рублей, предъявив к оплате фактически не осуществленные работы по перекачке стоков.

Преступление выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ.

«Расследование продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление причастности подозреваемого к совершению иных преступлений», - отмечают в СУ СКР по Челябинской области.