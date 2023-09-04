04.09.2023
В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере
04.09.2023
Челябинцы с улицы Овчинникова из-за воды остались без света
04.09.2023
В Челябинске открываются десятки сезонных ярмарок, пенсионерам-садоводам - особые условия
04.09.2023
Консультация юриста: сокращение или увольнение по соглашению?
04.09.2023
Челябинские предприниматели открывают в Ясиноватой первое предприятие
04.09.2023
В Челябинске снизился уровень безработицы
В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере
30.08.2023
Дело экс-главы Магнитогорска и его подельника направлено в суд
29.08.2023
В Кыштыме возбудили дело о хищениях при благоустройстве парка
19.08.2023
Житель Златоуста взял для мошенников кредит на миллион
18.08.2023
Дело главы Катав-Ивановского района Шимановича направлено в суд
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023