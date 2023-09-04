В МУП «ПОВВ» Челябинска проводятся обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере

МУП «ПОВВ» Челябинска – в эпицентре скандала. Сотрудники муниципального предприятия подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Силовики проводят в помещениях МУПа и дома у его руководства обыски.

В настоящее время уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в отношении директора коммерческой организации, который, по данным следствия, в период с начала 2021 года по первое мая 2023 года действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

Мошенническая схема заключалась в заключении различных договоров, в том числе аренды автомобилей с водителем и спецтехники, которые не были выполнены в полном объеме.

Таким образом, директор ООО похитил денежные средства в сумме не менее 3,8 миллиона рублей, причинив тем самым серьезный материальный ущерб МУП «ПОВВ».

В настоящее время следователи СУ СКР по Челябинской области проводят обыски в помещениях МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», в коммерческой организации, а также по месту жительства подозреваемого, директора и других должностных лиц муниципального предприятия.

Изымается необходимая документация, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Отметим, преступление выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области и регионального управления ФСБ.