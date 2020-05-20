Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» избил пожилую женщину-охранника

Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталий Носов осужден за нанесение побоев пожилой женщине, которая является охранником в СНТ «Заречный». За нанесение побоев он приговорен к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Мировой суд Сосновского района (Челябинская область) вчера, 19 мая, вынес приговор в отношении директора волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталия Носова. Сам он на суд не явился.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» председатель Сосновского районного суда Ольга Шпигун, Носов был оштрафован на пять тысяч по статье КоАП РФ 6.1.1 – «Побои» (прим. ред.: нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Инцидент произошел шестого марта 2020 года в СНТ «Заречный». Потерпевшей по этому делу оказалась охранник Лидия Сидякина. Пожилая женщина вспоминает, что директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Носов приехал на такси. Он был пьяный. Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум. Он вышел, ударил меня по лицу и все-таки проехал. Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому, что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать «закладки», - вспоминает Лидия Сидиякина.

Корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» удалось дозвониться до директора волейбольного клуба «Динамо-Метар» Виталия Носова. Комментировать инцидент с избиением пожилой женщины он отказался.

«Без комментариев», - сказал Виталий Носов.

Напомним, Виталий Носов стал директором женского волейбольного клуба «Динамо-Метар» в декабре прошлого года. В прошлом он известный российский баскетболист, призер чемпионатов Европы и мира. Любителям спорта он запомнился тем, что на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне поставил блок-шот звезде мирового баскетбола Шакилу О’Нилу.

С 2013 года директором волейбольного клуба «Динамо-Метар» был Владимир Пахомов. Ситуация с его увольнением далеко не однозначная

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в 2019 году клуб несколько месяцев задерживал зарплату игрокам и персоналу. В связи с этим главный спортивный чиновник региона Леонид Одер стал рассказывать в прессе, что Владимир Пахомов непрофессионально ведет финансовую деятельность, не соизмеряет финансовые возможности, определяя зарплату игрокам. А на встрече с командой министр заявил, что пока Пахомов не напишет заявление на увольнение, клуб деньги не получит, хотя деньги есть.

Чтобы спортсменки получили зарплату, Владимир Пахомов подчинился требованиям министра. После этого директором волейбольного клуба был назначен баскетболист Виталий Носов, а клубу были перечислены средства на выплату заработной платы.