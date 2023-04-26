26.04.2023
В Челябинской области в четверг ограничат движение на М-5 из-за буровзрывов
26.04.2023
В Еткуле провели районный форум «Я - волонтёр»
26.04.2023
Двух мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника из Челябинска, оставили под стражей
26.04.2023
Текслер потребовал не допустить возникновения форс-мажорных обстоятельств во время праздников
26.04.2023
В Златоусте на благо российских бойцов трудится пылесос с голосом Зеленского
26.04.2023
«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон
Двух мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника из Челябинска, оставили под стражей
15.04.2023
Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка
13.04.2023
Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023