Двух мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника из Челябинска, оставили под стражей

Сегодня, 26 апреля, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвокатов двух фигурантов уголовного дело об убийстве 17-школьника, оставил без изменения решения Центрального района суда. Обвиняемые два месяца проведут в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, адвокат просил отменить постановление районного суда, избрать в отношении подзащитных более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Областной суд отказал. Оба они останутся под стражей.

Оба фигуранта уголовного дела останутся в СИЗО: один - до 12 июня 2023 года, другой - до 11 июня.

Напомним, органами предварительного следствия оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта вблизи ТРК «Космос» убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из участников массовой драки достал нож и дважды ударил одиннадцатиклассника. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний местный житель, а затем под стражу были заключены еще четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Затем стражи порядка задержали еще два человека. После в аэропорту «Курчатов» Челябинска задержали 20-летнего мигранта, подозреваемого в причастности к убийству 17-летнего подростка. Иностранный гражданин был задержан стражами порядка при попытке выехать с территории Российской Федерации.