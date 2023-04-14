В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка

В аэропорту «Курчатов» Челябинска задержали 20-летнего мигранта, подозреваемого в причастности к убийству 17-летнего подростка. Иностранный гражданин был задержан стражами порядка при попытке выехать с территории Российской Федерации.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины, который задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта вблизи ТРК «Космос» убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из участников массовой драки достал нож и дважды ударил одиннадцатиклассника. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний челябинец (именно он обвиняется в нанесении подростку смертельных ножевых ранений), затем под стражу были заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Затем были задержаны еще два человека.