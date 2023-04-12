Иностранцы, обвиняемые в убийстве подростка в Челябинске, арестованы

Прокуратурой поддержаны ходатайства следственного органа СУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырем иностранным гражданам, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Напомним, в ночное время девятого апреля 2023 года около одного из домов областного центра обнаружено тело 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти - ножевым ранением.

«По версии следствия, обвиняемые вблизи магазина «Магнит» по ул.Чичерина, 32 в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами 17-летнего потерпевшего, после чего 20-летний обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в грудь с повреждением сердца. От полученной травмы подросток скончался», - добавили в прокуратуре региона.

Установлено, что произошел конфликт между двумя группами подростков, являющихся участниками геймерского сообщества в одной из социальных сетей. Поводом послужили оскорбления, высказанные в общей переписке.

Суд отклонил ходатайства обвиняемых и стороны защиты об избрании домашнего ареста и удовлетворил ходатайства следователя, избрав обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.