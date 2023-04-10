СК опубликовал видео допроса челябинца, убившего подростка

Следственное управление следственного комитета России по Челябинской области обнародовало видео допроса 20-летнего челябинца, который зарезал подростка. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла ночью девятого апреля.

По данным следствия, в ночное время девятого апреля 2023 года около одного из домов областного центра обнаружено тело 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти - ножевым ранением.

«Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области задержан 20-летний местный житель, который в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

На допросе задержанный сказал, что между ним и погибшим произошла ссора и таким образом «он решил разобраться».

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.