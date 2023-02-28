Экс-директору ПО «Монтажник» из Магнитогорска смягчили приговор

Сегодня, 28 февраля, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Алексея Павлюка - бывшего директора ПО «Монтажник» осужденного за хищение денежных средств и злоупотребление полномочиями, смягчил приговор первой инстанции.

Правобережный районный суд Магнитогорска назначил Павлюку наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей. Апелляционную жалобу на приговор подала как сторона защиты, так и сторона обвинения.

Челябинский областной суд освободил Алексея Павлюка от отбывания наказания по обвинению в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

«Освободив Павлюка от отбывания наказания по части первой статьи 303 УК РФ – «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» в связи с истечением сроков давности, и, исключив из его осуждения и квалификации по части третьей статьи 160 УК РФ – «Присвоение или растрата, суд апелляционной инстанции назначил Павлюку окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

А штраф остался прежний – полмиллиона рублей.

Оставлено в силе взыскание с Павлюка 16,2 миллиона рублей в счет возмещения имущественного ущерба АО «ПО “Монтажник”».

Как установил суд, Павлюк, будучи директором ПО «Монтажник», не выплатил работникам предприятия более двух миллионов рублей зарплаты за период с ноября 2019 года по июль 2020 года. Кроме того, он не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме более 29 миллионов рублей и скрыл более четырех миллионов рублей, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам и сборам.

Кроме того, бывшему директору ПО «Монтажник» вменено то, что, имея долги по зарплате и НДФЛ, оплатил услуги ряду юридических лиц на сумму не менее 12 миллионов рублей при отсутствии необходимости в оказании этих услуг для нормального функционирования АО ПО «Монтажник».

Павлюк также обвинялся в хищении путем обмана денежных средств АО ПО «Монтажник» в размере более семи миллионов рублей, а также в присвоении и растрате денежных средств в сумме более 900 тысяч рублей.

Также в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года, являясь ответчиком при рассмотрении гражданского дела в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка, не желая исполнять заявленные исковые требования на сумму более 190 миллионов рублей, предоставил в суд заведомо подложный документ, сфальсифицировав тем самым доказательство по гражданскому делу.

ПО «Монтажник» имеет отношение к семье экс-губернатора Дубровского. Именно это предприятие строило в Челябинске конгресс-холл «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС.