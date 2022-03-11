11.03.2022
Пожарные Златоуста спасли грибное производство
11.03.2022
В Челябинске легковушка влетела в салон сотовой связи
11.03.2022
Выходцы из ближнего зарубежья приехали в Челябинск сбывать героин
11.03.2022
Генпрокуратура России проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка
11.03.2022
Челябинская таможня предупреждает о запрете на вывоз валюты
11.03.2022
На кону – жизнь: бездомной собачье семье из Челябинска срочно нужна помощь человека
Прокуратура направила в суд уголовное дело экс-директора компании «Монтажник»
02.03.2022
Прокуратура запросила для Бахаева 12,5 года колонии строгого режима
02.03.2022
В Челябинской области недобросовестными дорожными подрядчиками займутся прокуратура и полиция
17.02.2022
Уголовное дело Сергея Репринцева передано в суд
10.02.2022
Алексей Текслер: Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022