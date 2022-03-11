Прокуратура направила в суд уголовное дело экс-директора компании «Монтажник»

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора компании АО «ПО «Монтажник» Алексея Павлюка, обвиняемого в невыплате работникам заработной платы, уклонении от уплаты налогов и других умышленных преступлениях. В настоящий момент экс-руководитель предприятия находится в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплачивал работникам заработную плату, сумма задолженности составила свыше пяти миллионов рублей.

«Также он не перечислил в бюджет НДФЛ в сумме свыше 29 миллионов рублей, исчисленный и удержанный из доходов работников предприятия за период 2019-2020 годов, а также сокрыл больше четырех миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Кроме того, при наличии задолженности по выплате заработной платы и уплате НДФЛ обвиняемый оплатил услуги ряду юридических лиц на общую сумму свыше 12 миллионов рублей при отсутствии фактической необходимости в оказании этих услуг предприятию», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Более того, обвиняемый похитил у предприятия свыше восьми миллионов рублей.

«Также обвиняемый, являясь ответчиком при рассмотрении гражданского дела в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка, не желая исполнять заявленные исковые требования на сумму более 190 миллионов рублей, предоставил в суд заведомо подложный документ, сфальсифицировав тем самым доказательство по гражданскому делу», - добавила Наталья Мамаева.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура добилась от предприятия-банкрота АО «ПО «Монтажник» выплаты работникам задолженности по зарплате. На первое марта 2021 года 226 судебных актов на сумму более 18 миллионов рублей были исполнены.

Как известно, с 2018 года ПО «Монтажник» имеет отношение к семье экс-губернатора Дубровского. Именно это предприятие строило в Челябинске конгресс-холл «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС.