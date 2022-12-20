Экс-директор компании «Монтажник» отправлен в колонию

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор бывшему директору АО ПО «Монтажник» за хищение денежных средств и злоупотребление полномочиями. ПО «Монтажник» имеет отношение к семье экс-губернатора Дубровского. Именно это предприятие строило в Челябинске конгресс-холл «Крылья» к саммитам ШОС и БРИКС.

По версии следствия Павлюк, будучи директором ПО «Монтажник», не выплатил работникам предприятия более двух миллионов рублей зарплаты за период с ноября 2019 года по июль 2020 года. Кроме того, он не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме более 29 миллионов рублей и скрыл более четырех миллионов рублей, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам и сборам.

Кроме того, бывшему директору ПО «Монтажник» вменено то, что имея долги по зарплате и НДФЛ, оплатил услуги ряду юридических лиц на сумму не менее 12 миллионов рублей при отсутствии необходимости в оказании этих услуг для нормального функционирования АО ПО «Монтажник».

Павлюк обвиняется в хищении путем обмана денежных средств АО ПО «Монтажник» в размере более семи миллионов рублей, а также в присвоении и растрате денежных средств в сумме более 900 тысяч рублей.

«Также в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года, являясь ответчиком при рассмотрении гражданского дела в Ленинском районном суде Костромы по иску коммерческого банка, не желая исполнять заявленные исковые требования на сумму более 190 млн рублей, предоставил в суд заведомо подложный документ, сфальсифицировав тем самым доказательство по гражданскому делу», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура добилась от предприятия-банкрота АО «ПО «Монтажник» выплаты работникам задолженности по зарплате. На первое марта 2021 года 226 судебных актов на сумму более 18 миллионов рублей было исполнено.