20.12.2022
Впервые за 30 лет: в Челябинской области актуализировали историю края для школ
20.12.2022
Челябинские волейболистки впервые за 25 лет завоевали бронзу Кубка России
20.12.2022
Челябинские власти не приняли работы по озеленению проспекта Комарова
20.12.2022
Экс-директор компании «Монтажник» отправлен в колонию
20.12.2022
С бизнес-миссией в Гомеле побывали промышленники Челябинской области
20.12.2022
Первая победа «Трактора» после паузы в регулярном чемпионате
Экс-директор компании «Монтажник» отправлен в колонию
22.07.2022
Школа в Сарафаново: причина долгостроя - ошибки в типовом проекте, рекомендованном Минстроем Челябинской области
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
24.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
23.07.2021
В Челябинске в СИЗО отправлен экс-директор компании «Монтажник»
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022