Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первым заместителем председателя государственного комитета по делам архивов Челябинской области н
14.06.2022

Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Временно исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства Челябинской области п
14.06.2022

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 13-го июня, силовики задержали генерального директора компании ЗАО «Медсерв
13.06.2022

В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский Новый Художественный театр одержал большую победу на VIII Международном театральном ф
12.06.2022

Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 13 июня, у православных Челябинской области - важный церковный переходящий праздни
12.06.2022

В понедельник у православных - Духов день
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2022

В Челябинске женщина выбросила своих детей с шестого этажа и затем покончила с собой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2022

Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2022

На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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14.06.2022 10:37

Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса

В Челябинской области бывший глава Кумлякского сельского поселения (Уйский муниципальный район) Николай Сидорук за превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество приговорен к штрафу в размере 150-ти тысяч рублей.

Кроме того, признанный виновным по трем статьям УК РФ (часть вторая статьи 286, часть вторая статьи 292, часть первая статьи 159) экс-чиновник лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года два месяца.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, суд установил, что в период с 2012-го по 2017-й год Сидорук совершил ряд действий, в результате которых в собственность ранее ему знакомых лиц были незаконно переданы две квартиры в селе Кумляк, причинив государству материальный ущерб на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, в период с декабря 2019-го по март 2020-го года экс-глава поселения путем обмана осуществил хищение незаконно заготовленной древесины в Кумлякском участковом лесничестве на территории Уйского района, причинив своими действиями ГКУ «ЧелябинскЛес» материальный ущерб на сумму свыше 57-ми тысяч рублей.

Приговор в отношении Сидорука в законную силу не вступил.

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14.06.2022

Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Временно исполняющим обязанности руководителя постоянного представительства Челябинской области п
14.06.2022

Олег Щегрикович вновь будет руководить постпредством Челябинской области на период смены власти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 13-го июня, силовики задержали генерального директора компании ЗАО «Медсерв
13.06.2022

В Челябинске задержана гендиректор ЗАО «Медсервис-регион»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 13 июня, у православных Челябинской области - важный церковный переходящий праздни
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13.06.2022 22:10

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ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

09.06.2022 16:40

УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС

09.06.2022 16:22

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

09.06.2022 15:42

В пятницу в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

09.06.2022 15:41

Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс