Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса

В Челябинской области бывший глава Кумлякского сельского поселения (Уйский муниципальный район) Николай Сидорук за превышение должностных полномочий, служебный подлог и мошенничество приговорен к штрафу в размере 150-ти тысяч рублей.

Кроме того, признанный виновным по трем статьям УК РФ (часть вторая статьи 286, часть вторая статьи 292, часть первая статьи 159) экс-чиновник лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года два месяца.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, суд установил, что в период с 2012-го по 2017-й год Сидорук совершил ряд действий, в результате которых в собственность ранее ему знакомых лиц были незаконно переданы две квартиры в селе Кумляк, причинив государству материальный ущерб на общую сумму более 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, в период с декабря 2019-го по март 2020-го года экс-глава поселения путем обмана осуществил хищение незаконно заготовленной древесины в Кумлякском участковом лесничестве на территории Уйского района, причинив своими действиями ГКУ «ЧелябинскЛес» материальный ущерб на сумму свыше 57-ми тысяч рублей.

Приговор в отношении Сидорука в законную силу не вступил.