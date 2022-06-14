14.06.2022
Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса
14.06.2022
В Челябинске женщина выбросила своих детей с шестого этажа и затем покончила с собой
13.06.2022
Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»
13.06.2022
На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы
13.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
12.06.2022
В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда
Экс-глава поселения в Уйском районе признан виновным по трем статьям Уголовного Кодекса
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022