Еще один бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска отправлен в СИЗО

Прокуратура Курчатовского района Челябинска поддержала ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего замдиректора МКУ «Городская среда» Вадима Левченко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и посредника в передаче взятки.

Левченко обвиняется по части шестой статьи 290 УК РФ, посредник – по части четвертой статьи 291.1 УК РФ.

«По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2020 года по август 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными должностными лицами МКУ, через посредника получил взятку в размере не менее двух миллионов рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, а также за общее покровительство и попустительство при ведении взяткодателями коммерческой деятельности», - сообщила старший помощник прокуратура региона Наталья Мамаева.

Суд избрал и Левченко, и посреднику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, экс-директор «Городской среды» Александр Грезев, уволенный с данной должности в ноябре прошлого года после проведения служебной проверки, находится под стражей, как и его также уволенный экс-заместитель Сергей Любимов. Теперь силовики взялись за Левченко.

Грезев обвиняется органами предварительного следствия в совершении двух преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Любимов - в том, что в период с 2020-го по 2021-й год, действуя группой лиц, получил через посредника от юридического лица взятки на сумму свыше 5,7 миллиона рублей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов на территории Челябинска.

Отметим, после служебной проверки с занимаемыми должностями расстались Грезев, Любимов, Левченко, а также сотрудники МКУ «Городская среда» Рябинин и Кириллова.