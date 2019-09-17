Глава Карталинского района и его бывший первый заместитель остались на свободе
Происшествия
Сегодня, 16:03

Вынесен приговор по уголовному делу о махинациях с жильем для детей сирот, фигурантами которого выступали глава Карталинского муниципального района Сергей Шулаев и его бывший первый заместитель Светлана Бровкина. Они отделались условными сроками.

Глава Карталинского муниципального района Сергей Шулаев и его бывший первый заместитель Светлана Бровкина, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий».

Установлено, что глава Карталинского муниципального района Челябинской области совместно со своим первым заместителем в 2014-2015 годах незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями установленных требований и непригодных для постоянного проживания. В дальнейшем 14 квартир в указанных домах по муниципальным контрактам были приобретены у застройщика и предоставлены сиротам.

Как сообщили в  СКР по Челябинской обалсти, для оплаты стоимости квартир министерством социальных отношений Челябинской области были затрачены средства в размере свыше 10 миллионов рублей.

Также первый заместитель главы получила от застройщика взятку в сумме 40 тысяч рублей за действия по выдаче разрешения на строительство.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно каждому.

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