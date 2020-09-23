На трассе в Верхнеуральском районе получила смертельные травмы жительница Кемеровской области
На трассе в Верхнеуральском районе (Челябинская область) попали в ДТП жители Кемеровской области, 55-летняя женщина-пассажир получила смертельные травмы.
Авария произошла сегодня, 23 сентября, в 01:40 на 35-м километре автодороги Верхнеуральск-Петропавловский-Южноуральск.
«60-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Спортедж», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения на изгибе дороги. Водитель не справился с управлением и съехал на обочину, после чего иномарка опрокинулась», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП водитель был госпитализирован с телесными повреждениями, его пассажир умерла в больнице.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту дорожно-транспортного происшествия проверку.
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