На трассе в Верхнеуральском районе получила смертельные травмы жительница Кемеровской области

На трассе в Верхнеуральском районе (Челябинская область) попали в ДТП жители Кемеровской области, 55-летняя женщина-пассажир получила смертельные травмы.

Авария произошла сегодня, 23 сентября, в 01:40 на 35-м километре автодороги Верхнеуральск-Петропавловский-Южноуральск.

«60-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Спортедж», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения на изгибе дороги. Водитель не справился с управлением и съехал на обочину, после чего иномарка опрокинулась», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП водитель был госпитализирован с телесными повреждениями, его пассажир умерла в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту дорожно-транспортного происшествия проверку.