Главе Снежинска предъявили обвинение в халатности

Главе Снежинска (Челябинская область) Игорю Сапрыкину предъявлено обвинение в халатности из-за вырубки деревьев.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно согласовал арендатору земельного участка вырубку лесных насаждений, отнесенных к категории защитных лесов, для строительства яхт-клуба. Ущерб, причиненный лесному фонду, превысил восемь миллионов рублей.

Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.