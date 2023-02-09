Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска

Правоохранительные органы опровергают опубликованную в ряде телеграм-каналов информацию о том, что юные участники конфликта в образовательном центре №5 Челябинска состоят в преступной группировке.

Напомним, инцидент в стенах учебного заведения с участием подростков в возрасте от 14 до 18 лет произошел днем накануне, восьмого февраля.

«В публикациях о случившемся дается субъективная и не соответствующая действительности оценка произошедшему. При этом подросткам приписывается участие в группировке, занимающейся противоправными деяниями. В ходе проверки установлено, что никаких заявлений, обращений, уголовных дел и материалов проверок в отношении пострадавших в драке в органах внутренних дел Челябинской области нет», - заявили в региональном полицейской главке.

Кроме того, приписываемое второй стороне конфликта участие в незаконных движениях и группировках экстремистской направленности также не соответствует действительности, подчеркнули в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Подростки знакомы между собой по учебному заведению, а также месту проживания. Конфликт возник в результате личных неприязненных отношений и взаимных претензий, о которых не было известно педагогам и родителям. Все произошедшие события имеют сугубо бытовые причины. В настоящее время все участники с обеих сторон установлены и задержаны. С ними проводятся следственные действия с привлечением законных представителей, роли которых в воспитании подростков также будет дана оценка», - сообщили в главке.

Стражи порядка обратились к жителям Челябинска и представителям средств массовой информации воздержаться от эмоциональных оценок произошедшего и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в результате разборок в больницу обратились трое избитых подростков. Их оппоненты были вооружены пневматической винтовкой, аэрозольным пистолетом, молотками. Одному из нападавших, достигшему совершеннолетия, предъявлено обвинение по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство», трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет являются подозреваемыми в хулиганстве. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Дело находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина, проверку проводит прокуратура.