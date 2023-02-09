09.02.2023
Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска
09.02.2023
Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
09.02.2023
Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона
09.02.2023
Сильнейшие фристайлисты России встретились на горнолыжных трассах Миасского курорта
09.02.2023
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
09.02.2023
В Челябинске «похоронщик» приторговывал контрафактным алкоголем
Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска
08.02.2023
Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом
08.02.2023
Обстоятельства массовой драки у стен ОЦ-5 Челябинска устанавливает полиция
25.10.2022
В Магнитогорске задержаны участники вооруженной массовой драки
16.10.2017
По факту массовой драки в центре Челябинске возбуждено уголовное дело
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023