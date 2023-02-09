Массовая драка челябинских школьников попала в поле зрения Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе расследования массовой драки челябинских школьников, которая произошла в стенах образовательного центра №5 (Курчатовский район, микрорайон «Парковый»).

Докладывать о ходе расследования инцидента, случившегося днем восьмого февраля, Быстрыкину будет руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников.

Напомним, в результате разборок в больницу обратились трое избитых подростков. Их оппоненты (все участники конфликта знакомы между собой) были вооружены пневматической винтовкой, аэрозольным пистолетом, молотками. Одному из нападавших, достигшему совершеннолетия, предъявлено обвинение по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство», трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет являются подозреваемыми в хулиганстве. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой в учреждении проводится служебная проверка. По данным следствия, драка между двумя группами школьников произошла на почве бытового конфликта.

Тем временем, челябинцы в социальных сетях второй день очень бурно обсуждают случившееся, озвучивают свои версии событий, дают оценки подросткам и взрослым – свидетелям конфликта, включая охрану. Одни считают, что охрана должна была вмешаться, разнять дерущихся, попытаться предотвратить беду, другие, напротив, отмечают грамотные действия школьной охраны: «Я считаю, что охранники повели себя правильно, оградили школьников внутри школы и вызвали полицию, у них нет полномочий применять к кому-то силовое воздействие».

Это высказывание в группе «Парковый/Челябинск» в ВКонтакте привело к новой волне споров.

«У них (у охраны) нет полномочий пускать посторонних на территорию школы. Как они (подростки) появились на территории? Большой вопрос»;

«Если бы охрана вмешалась, потом бы родители этих мальчишек подали жалобу, что взрослый дядя их пнул»;

«А если бы за стеклом избивали вашего ребенка, то вы бы также считали?»;

«Я считаю, что они не должны были попасть на территорию школы. Охрана должна была среагировать еще до того, как они попали в школу. Понести ответственность должны не только малолетки, но и сотрудники школы, служба безопасности, директор, начальник охраны. У нас в школе такой штат мужиков. Теперь я увидела, что они могут стоять только за стеклянной дверью и наблюдать за происходящим. Пускать всех подряд на территорию школы»;

«А я считаю, что охрана своих детей защитила, заблокировав дверь и нажав кнопку вызова полиции»;

«Я четко увидела, в какой «безопасности» находится мой ребенок. На это там и сидит администрация школы, то есть директор, и набирает сотрудников, которые должны об этом беспокоиться. Я должна быть только спокойна, что мой ребенок в безопасности. А на территории школы у нас гуляют ушлепки, вооруженные неизвестно чем. А если вы обратите внимание: на улице находятся и ученики данного ОЦ, которые находились в опасности. А дяденьки взрослые закрылись и наблюдали в стеклянное окно. АУУУ, на территории школы были дети, которым сотрудники ОЦ не собирались оказывать помощи»;

«Конечно, это ужасно, но, по последним событиям, должны вооруженные силы приезжать, ЧОП с оружием. Толку-то от охранника, которому 50 с лишним лет, куча болезней и многое другое. У них еще, вполне вероятно, оружия нет. Если эти ублюдки разговаривают на языке оружия, то ответ должен быть аналогичным. Парней жалко, которые пострадали от националистов»;

«Нет оправданий администрации школы и ЧОП, с которой школа заключила договор. В договоре есть пункт о безопасности наших детей. Я на видео не увидела безопасности. А на вопрос, как они (нападавшие) попали на территорию, я считаю, должны отвечать в СК директор и ЧОП»;

«А вы видели, что двое спокойно прошли через турникеты и потом сами вышли обратно? Это говорит о том, что, если бы им было нужно проникнуть дальше входной группы, они бы без проблем это сделали»;

«А вы видели сегодняшних охранников в школе? Одни пенсионеры… Что с этой толпой они могут сделать, да и лезть не всякий решится к разъяренным бугаям. Максимум, заблокировал и вызвал полицию»;

«Охранник так себе»;

«Охранник все делал по инструкции, заблокировал входную группу от проникновения в школу»;

«Вы мне хотите сейчас сказать, что они правильно сделали, что стекло на магнит заблокировали? В этом предбаннике были два ребенка, которые не сразу смогли выйти и были вынуждены находиться в этом кошмаре» - судя по сотням не утихающих комментариев, челябинцев (особенно родителей учеников образовательного центра №5), случившееся в образовательном центре еще не скоро отпустит. Теперь каждый взрослый, кто отводит своего ребенка в школу, будет задаваться вопросом: а не грозит ли его сыну или дочке опасность в стенах учебного заведения, сможет ли школа защитить своего ученика в подобной ситуации.

В любом случае объективные выводы предстоит сделать следствию, определив виновных и степень их вины.