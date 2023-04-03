Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в получении взятки главного врача ФГБУЗ «КБ № 71 ФГМА России» (Озерск) Евгения Фомина, оставил его в СИЗО.

Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 27 февраля 2023 года Фомину был продлен срок содержания под стражей до первого мая 2023 года.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

По данным telegram-канала «Время госзакупок», по предварительным данным, Фомин мог получить 20 миллионов рублей в виде «отката» с контракта на ремонт возглавляемой им больницы.