Инструктор из Магнитогорска, по вине которого получил травму ребенок на канатной дороге, штрафован

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Инструктор из Магнитогорска, по вине которого получил травму ребенок на канатной дороге, штрафован

Правобережный районный суд г.Магнитогорска рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника ООО «Высотные развлечения», обвиняемого по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Он оштрафован на десять тысяч рублей.

Инструктор канатной дороги «ZipLine», находясь на территории МАУ «Парки Магнитки», оказал услуги по катанию на канатной дороге, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

«Он не выяснил возраст и вес ребенка, не выдал ему шлем, не присоединил карабином основную и страховочные системы к обвязке наездника через специальные кольца, после чего направил 10-летнего ребенка по канатной дороге», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», седьмого января при катании на канатной дороге десятилетний мальчик упал с высоты около трех метров, получив травму головы и ушибы.

Как выяснялось позже, ребенок, понимая, что у него не закреплено страховочное снаряжение, во избежание падения с высоты, держался обеими руками за страховочный трос. Проехав не более десяти метров, почувствовав усталость, выпустил из рук страховочный трос, после чего упал на землю.

Суд с учетом возмещения родителям малолетнего причиненного морального вреда назначил виновному наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее, также в новогодние каникулы, травмы во время зимних экстремальных развлечений получил 11-летний ребенок, который катался на тюбинге в национальном парка «Таганай».

ЧП произошло в районе Черной скалы. Ребенок на тюбинге врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание. Родители немедленно вызвали спасателей.