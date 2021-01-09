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Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска

По факту травмирования ребенка на канатной дороге в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

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По факту травмирования ребенка на канатной дороге в Магнитогорске возбуждено уголовное дело

Падение ребенка на канатной дороге в Магнитогорске (Челябинская область) вылилось в уголовное дело.

Проверка исполнения законодательства при оказании услуг ООО «Высотные развлечения» в экологическом парке Магнитки была организована прокуратурой региона.

«Проверка показала, что падение ребенка произошло в результате действий инструктора, который не обеспечил надежность крепления оборудования, а также не убедился в возрасте и весе ребенка, которые на момент поездки не соответствовали требованиям. Таким образом, была оказана услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», седьмого января при катании на канатной дороге десятилений мальчик упал с высоты около трех метров, получив травму головы и ушибы.

Напомним, ранее, также в новогодние каникулы, травмы во время зимних экстремальных развлечений получил 11-летний ребенок, который катался на тюбинге в национальном парка «Таганай».

ЧП произошло в районе Черной скалы. Ребенок на тюбинге врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание. Родители немедленно вызвали спасателей.

СК организовал проведение проверки по факту случившегося.