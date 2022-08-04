К поиску пропавшего пенсионера в Сосновском районе подключили беспилотники

В Сосновском районе (Челябинская область) четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы в районе деревни Киржакуль. Пропавший пенсионер, который ушел в лес за ягодами, так и не найден.

В поисковой операции принимают участие спасатели мобильного отряда ПСС области, сотрудники полиции и специализированной пожарной части МЧС Челябинской области, родственники и волонтеры добровольных поисковых отрядов. Кроме того, к обследованию лесного массива подключились кинологи Челябинского отделения РОССОЮЗСПАС и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, первого августа пенсионер из деревни Киржакуль (Челябинская область) ушел в лес за ягодами и до сих пор не вернулся домой. Сначала родственники искали его самостоятельно, затем обратились к спасателям.