В Челябинской области третьи сутки ищут пропавшего пенсионера

Первого августа пенсионер из деревни Киржакуль (Челябинская область) ушел в лес за ягодами и до сих пор не вернулся домой. Поиски продолжаются.

Второго августа с заявлением о пропавшем жителе деревни Киржакуль, 1932 года рождения в полицию Сосновского района обратились родственники пенсионера. Первого августа дедушка вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и до сих пор не вернулся домой. Сначала родственники искали его самостоятельно, затем обратились к спасателям.



Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, на квадроциклах и пешим ходом спасатели мобильного отряда и другие участники поисковой операции обследуют все тропы, дороги и лесной массив от места проживания пропавшего до близлежащих населенных пунктов.



Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами.



Сегодня поиск пропавшего продолжается.