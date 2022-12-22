Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд

Прокуратура Чебаркуля (Челябинская область) направила в суд уголовное дело об угрозах следователю со стороны родственника обвиняемого. На скамье подсудимых – 47-летний житель Карталов.

По версии следствия, обвиняемый хотел запугать следователя, расследовавшего уголовное дело в отношении его сына, обвиняемого в похищении человека, изнасиловании и грабеже. С этой целью карталинец с чужого сотового телефона отправил следователю анонимное смс-сообщение с угрозами причинения вреда его здоровью и здоровью его близких.

Преступление раскрыли сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд.