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Кладбище собак, обнаруженное в погребе челябинского СНТ, вылилось в уголовное дело

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту обнаружения кладбища животных в садовом товариществе «Электродчик». Фигуранты пока не обозначены.

Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбуждено в полиции Металлургического района Челябинска.

«В настоящее время в отделе дознания дело возбуждено по части первой статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Жестокое обращение с животными», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Согласно статье 245 уголовного кодекса Российской федерации жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в садовом товариществе «Электродчик» волонтеры приюта для домашних животных «Волчок» обнаружили кладбище собак на дне глубокого погреба. Зоозащитники предполагают, что их туда сбросили еще живыми. Они уже написали заявление в полицию. Проверка еще проводится.

О страшной находке волонтеры приюта для животных написали в социальных сетях. Мертвых щенков они обнаружили в заброшенном погребе, глубина которого более двух метров. Зоозащитник предполагает, что их туда скинули еще живыми и они умерли от холода и голода.

Добавим, что полиция Магнитогорска также ищет живодера, который в упор расстрелял собак на территории СНТ «Машиностроитель». Они находились там на передержке. В них стреляли из огнестрельного оружия, стреляли в упор на частной территории. Один пес выжил, был прооперирован, достали пулю.