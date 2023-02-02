Командир части Чебаркульского гарнизона заставлял призывников «батрачить» на него

Командир воинской части Чебаркульского гарнизона (Челябинская область) уличен в эксплуатации призывников и осужден за злоупотребление служебными полномочиями по части первой статьи 285 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда, воинской частью майор Б. командовал с 20 января прошлого года. Не желая тратить личные денежные средства и пользуясь своим положением, командир – вопреки интересам службы - неоднократно отдавал приказы призывникам заниматься строительство на арендованной им земле. Никаких денег солдатам, несущим службу по призыву, майор, конечно, не платил – платило им государство, обеспечивая отсутствовавших в части (и, соответственно, не выполнявших обязанности военной службы) призывников денежным довольствием. Действия майора повлекли причинение государству ущерба.

«Кроме того, при выполнении строительных работ с использованием ручного и электрифицированного инструмента майор Б. не обеспечил военнослужащих необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также своевременным и полноценным питанием, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов», - пояснили в суде, добавив, что своими действиями командир подорвал авторитет министерства обороны РФ.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления полностью признал, заявил ходатайство о прекращение в отношении него уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Однако суд в удовлетворении заявленного майору отказал и признал его виновным по части первой статьи 285 УК РФ, назначив штраф в размере сорока тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.