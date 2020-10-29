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Компанию «Мегастрой» ждет серьезная проверка за срыв ремонта дороги в Еткуле

Происшествия
Сегодня, 17:57
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Автор: 
Инна Шемаева

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области отреагировало на сообщение Общероссийского народного фронта о нарушениях, допущенных недобросовестным подрядчиком - ООО «Мегастрой» - при ремонте дороги в Еткуле.

Как сообщили в региональном миндортрансе, «Челябинскавтодору» и «Южно-Уральскому центру дорожных испытаний и исследований» поручено провести проверку качества ремонта дороги в данном населенном пункте до четвертого ноября.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», подрядчик до сих пор не доделал дорогу в Еткуле, несмотря на то что срок исполнения обязательств истек.

Эксперты ОНФ настаивают на тщательной проверке компании «Мегастрой». Они уже обратились к непосредственному заказчику – администрации Еткульского района.

Напомним, скандальный подрядчик ООО «Мегастрой» известен в Челябинской области тем, что систематически нарушает условия контрактов и нередко не доводит до конца начатые работы.

В Челябинске компания «Мегастрой» отметилась рядом недоделанных объектов. Речь идет о благоустройстве по Новоградскому проспекту и массе недоделанных или откровенно халтурно исполненных переездов через трамвайные пути.

В ближайшее время этот подрядчик пополнит реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующую процедуру запустил комитет дорожного хозяйства администрация Челябинска.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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