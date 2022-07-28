28.07.2022
Копейчанин изрезал себе шею из-за жары и назойливых мух
28.07.2022
Челябинская библиотека для слепых стала «Точкой удивления»
28.07.2022
Челябинцев приглашают на семейный велопарад
28.07.2022
В реке Уй рыбак обнаружил тело женщины
28.07.2022
В Челябинске частично ограничат движение в Ленинском районе
27.07.2022
Возведение новой школы рядом с рекой Миасс начнется не раньше 2023 года
Копейчанин изрезал себе шею из-за жары и назойливых мух
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022