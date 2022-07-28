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Наркотики
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В Челябинске сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков
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Фото: Копейск (В)Теме / ВК

Копейчанин изрезал себе шею из-за жары и назойливых мух

В больницу Копейска (Челябинская область) с перерезанной шеей поступил местный 61-летний житель. На такой поступок он пошел из-за того, что ему очень сильно надоела жара и летающие вокруг него мухи.

Инцидент произошел  26 июля. Скорую помощь вызвали очевидцы, когда увидели копейчанина около подъезда в крови. Об этом сообщается в группе «Копейск (В) теме».

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи обнаружили мужчину который сам себе резал шею со стороны затылка. Местного жителя пришлось скрутить и отобрать у него нож чтобы оказать необходимую помощь.

По пути в больницу копейчанин рассказал зачем нанес себе увечья. По словам местного жителя, ему очень сильно надоела жара и летающие вокруг него мухи.
«На место выезжал участковый, которому поступило сообщение от сотрудников горбольницы №2», - добавили в главке.

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает, он находится под присмотром медицинского персонала

Автор: Инна Шемаева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.07.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Нет профсоюза – нет безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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