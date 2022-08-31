Копейчанка спустя два часа переписки отправила незнакомцу свое интимное фото и стала жертвой шантажа

В Челябинской области еще одна жительница Копейска отправила незнакомцу приватное фото через социальную сеть и стала жертвой вымогательства.

Не заплатив шантажисту требуемых им денег, жительница Копейска 1987-го года рождения обратилась в полицию, чтобы вымогателя нашли и привлекли к уголовной ответственности.

Стражам порядка молодая женщина пояснила, что получила сообщение от незнакомого мужчины в мессенджере. Незнакомец предложил пообщаться, а позже – встретиться. Потерпевшая рассказала, что в переписке собеседник показался ей откровенным, понимающим. Он сумел очень быстро расположить ее к себе – проникнувшись доверием к мужчине, копейчанка спустя всего два часа общения отправила ему свое интимное фото, а на следующий день решила прекратить общение с ним, о чем и сообщила кавалеру из сети.

В ответ мужчина начал требовать отправить ему очередные фото либо перечислить семь тысяч рублей. В противном случае компрометирующие изображения он обещал разослать ее знакомым. На уговоры злоумышленника жительница Копейска не поддалась и обратилась в полицию.

По данному факту в городском отделе МВД России возбуждено уголовное дело по части первой статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния и установление лиц, причастных к его совершению.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают южноуральцам, что во избежание подобных случаев не следует размещать в сети Интернет и тем более направлять личные фотографии неизвестным или малознакомым людям.

«Помните, что ваша безопасность в сети Интернет зависит в том числе и от ваших действий», - подчеркивают стражи порядка.