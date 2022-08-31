31.08.2022
Копейчанка спустя два часа переписки отправила незнакомцу свое интимное фото и стала жертвой шантажа
31.08.2022
Власти Челябинска ответили на критику жителей по поводу плачевного состояния отдела ЗАГС
31.08.2022
В челябинском микрорайоне «Парковый-2» построят садик на 120 мест
31.08.2022
Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
31.08.2022
В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели
Копейчанка спустя два часа переписки отправила незнакомцу свое интимное фото и стала жертвой шантажа
09.07.2021
Суд рассмотрит дело вымогателей, похитивших у военнослужащих имущества на 1,3 миллиона
01.11.2017
В Челябинской области вынесен приговор этнической банде вымогателей
30.10.2017
Вымогавшие пять миллионов у магнитогорского предпринимателя южноуральцы осуждены на восемь лет колонии
06.09.2017
В Челябинске рецидивист вымогал у подростка деньги и сотовый телефон
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022