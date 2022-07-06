Крупное предприятие России стало жертвой афериста из Челябинска

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску по подозрению в крупном мошенничестве задержали директора ремонтно-строительной организации. Официально компания, которая понесла ущерб на 20 миллионов рублей, не называется, но несложно догадаться, какая, если вспомнить песню Семена Слепакова. Он пел, что очень хочет стать акционером этого предприятия.

«Полицейские установили, что должностным лицом, привлеченным генеральным подрядчиком для выполнения работ по антикоррозийной защите оборудования на объектах одного из крупных предприятий, были изготовлены и представлены заказчику фиктивные документы об их исполнении. По данным следствия, руководитель организации не намеревался нести финансовые затраты и не имел возможности заниматься указанной деятельностью», - рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении 55-летнего руководителя коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.