Любовная переписка с заключенным обошлась челябинке в четверть миллиона рублей

Заключенный вовлек жительницу Челябинска в романтическую переписку. Наряду с признаниями в любви мужчина периодически просил у доверчивой женщины деньги в долг, обещая их вернуть. Таким образом он выманил более 230 тысяч рублей.

В полицию Челябинска обратилась местная жительница, которая рассказала, что познакомилась в социальной сети с мужчиной, который отбывал наказание в местах лишения свободы. В ходе длительной переписки он наряду с признаниями в любви периодически просил перечислить ему денежные средства на личные нужды, обещая их впоследствии вернуть. Однако обещания не сдержал, деньги не вернул, после чего женщина обратилась в полицию.

«По подозрению в совершении противоправного деяния задержан неработающий местный житель. Оперативниками установлено, что подозреваемый освободился из мест лишения свободы, но возвращать деньги не планировал. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейские предупреждают челябинцев о бдительности при знакомствах в социальных сетях. В связи с тем, что мошенники активно пользуются интересом пользователей к романтическому контенту, они создают внешне привлекательные аккаунты, после чего по объявлениям на сайтах знакомств завязывают романтические виртуальные отношения. Переписка может длиться месяцы. Убедившись в привязанности, злоумышленник начинает под различными предлогами просить денег. Сотрудники полиции рекомендуют не перечислять денежные средства незнакомым людям, независимо от количества времени, потраченного на виртуальное общение. Всегда помните о том, что аккаунт симпатичного незнакомца или незнакомки в социальной сети может оказаться фейковым, либо созданным специально для совершения противоправных деяний. Не стесняйтесь поделиться информацией о просьбах денежных средств в сети Интернет с кем-то из своего ближайшего окружения. Человек, не вовлеченный в романтическую переписку, сможет объективно оценить ситуацию и отговорить вас от опрометчивого перечисления денег.

Если в отношении вас все-таки произошло противоправное деяние, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02.