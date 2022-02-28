Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима

Вынесен приговор жителю Магнитогорска (Челябинская область) за хулиганские действия в отношении водителя трамвая. Камень, брошенный в стекло транспорта, обернулся ему двумя с половиной лет лишения свободы.

Судом установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте – на трамвайной остановке «Улица Тевосяна», подобрал с земли камень и бросил в лобовое стекло кабины водителя трамвайного вагона, отчего на лобовом стекле образовались трещины.

«Тем самым создал угрозу применения насилия в отношении водителя трамвая, а также причинил МП «Маггортранс» ущерб на сумму 34 500 рублей. Подсудимый пояснил, что, находясь трамвае, захотел проехать в депо, где работала его жена, но водитель трамвая и кондуктор на конечной остановке вытолкали его из вагона. На другом трамвае он заехал в депо, прошел в диспетчерскую, откуда его также выгнали. Он вышел и диспетчерской и пошел пешком, был расстроен, отчаялся, что его выгнали из трамвая, из диспетчерской, не дали согреться»,- рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Он увидел, что ему на встречу выехал трамвай № 17, разозлился, взял камень и бросил его в лобовое стекло трамвая, после чего остался ждать сотрудников полиции.

Судом мужчине назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.