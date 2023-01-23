Магнитогорец застрял в колодце выгребной ямы

Жителю Магнитогорска (Челябинская область), который решил самостоятельно осмотреть и провести ремонт выгребной ямы во дворе своего дома, понадобилась помощь спасателей. Мужчина застрял в узком колодце.

Глубина выгребной ямы, частично заполненной септиком, составляет семь метров. Приспособив веревочную лестницу, мужчина начал спускаться в узкий колодец, но на глубине трех-четырех метров застрял.

«К счастью для пострадавшего, супруга вовремя обратилась за помощью на единый телефон вызова экстренных служб. Спасатели Магнитогорского отряда областной ПСС, прибыв на место ЧП, оперативно организовали эвакуацию мужчины при помощи альпинистского снаряжения. Пострадавший был извлечен без ущерба для здоровья», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели предупреждают, что подобная самостоятельность связана с высоким риском не просто для здоровья, но и для жизни. Спуск без страховки и помощника, использование подручных средств для спуска (веревочная лестница), наконец, самое опасное, высокая концентрация опасных для жизни человека газов в любом непроветриваемом помещении с подобным содержимым требуют привлечения квалифицированных специалистов, предупреждают в ПСС.