Мать, избивавшую детей, оставили на свободе

Жительница Златоуста (Челябинская область) осуждена за истязание своих несовершеннолетних детей. Суд ее оставил на свободе.

В суде установлено, что женщина с июля 2020 по апрель 2021 года на фоне злоупотребления алкоголем, связанного с потерей работы, причиняла физические и нравственные страдания своим несовершеннолетним детям 13 и 10 лет за незначительные провинности.

Как сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева, за указанный период установлено десять фактов причинения телесных повреждений несовершеннолетним.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.