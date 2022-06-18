Миасс в шоке: в городе ушел под землю грузовик

Жители Миасса (Челябинская область) пребывают в шоке – в городе ушел под землю грузовик.

Фото тяжелой техники, задняя часть которой угодила в «ловушку», появилось в сообществе «Инцидент Миасс» в ВКонтакте.

Горожане бурно обсуждают случившееся, делясь эмоциями и предположениями о причинах ЧП:

«Скоро весь город так под землю уйдет, все коммуникации старые, то там подмывает, то тут, дорожное полотно все в ямах и заплатках, зато артобъекты и статуи ставим в каждом районе»;

«Плиты были над трубами, вес был большой - сломались плиты»;

«Это вроде тротуар? Что там тяжеловес делал?»;

«Скажу больше, там ежеминутно по тротуару машины ездят! Просто сами жильцы парковку себе отсыпали там! Не раз люк бедный с корнем выдирали! С детьми точно ходить опасно - задавят!»;

«ПДД вообще перестали соблюдать? Так выходит... Опять-таки - отсыпали парковку жильцы, на фото видно. А этот-то куда парковаться решил! В шахту канализации? Видимо, там ему место!!!»;

«В соседнем дворе кладут асфальт. Он, загруженный под завязку, решил развернуться и благополучно провалился в теплотрассу - плиты не выдержали. А по поводу этой парковки я писала в прокуратуру, пришла отписка - собирайте подписи соседей, кто против! А с кого собирать - с тех, кто там и паркуется?!».