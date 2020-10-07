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Минэкологии не согласно с претензиями прокуратуры по очистке реки Миасс, но готово оказывать помощь следствию

Происшествия
Сегодня, 12:21
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Автор: 
Инна Шемаева

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков заявил, что работа подрядчиком по уборке реки Миасс была выполнена в полном объеме. Данные, указанные в справках, с ними совпадают.

Об этом Виталий Безруков написал в своем Telegram. Он напомнил, что согласно контракту, в обязанности подрядчика ООО «Акватехника» входила не только очистка реки Миасс, но и вывоз отходов. Минэкологии работой осталось довольна.

Виталий Безруков сообщил, что с заказчиком министерство расплачивается в рамках тех сумм, которые были указаны в контракте. Подрядчик предоставил справки о выполненных работах. Все объемы совпадают.

«Взаимодействие полигона и подрядчика остаются их коммерческими отношениями и не входят в компетенцию министерства экологии. Мы не влияем на их коммерческие отношение», - написал Виталий Безруков.

Он также отметил, что министерство экологии готово оказать все необходимое содействие следственным органам.

Напомним, вчера прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовных дел по итогам проверки исполнения государственного контракта на очистку реки Миасс. По данным надзорного ведомства, стоимость работ завышена на 12 миллионов рублей.

Проверка выявила, что ООО «Акватехника» при сдаче работ в отчетные документы были внесены недостоверные сведения о массе размещенных на полигоне отходов и о затратах на их перевозку. При этом министерством экологии области работы были приняты.

Материалы прокурорской проверки направлены в региональный главк для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Кроме того, материалы направлены следственный комитет по Челябинской области. Прокуратура настаивает на уголовном преследовании должностных лиц министерства экологии Челябинской области и требует возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
министерство экологии Челябинской области
Виталий Безруков
река Миасс
Челябинск
прокуратура Челябинской области
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