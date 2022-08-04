Минобр: медики исключают, что причиной массового отравление детей в «Еланчике» стала вирусная инфекция

Массовое отравление детей в лагере «Еланчик» не могло произойти из-за вирусной инфекции. Ситуация под контролем.

Так прокомментировала ситуацию заместитель министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой.

«Ситуация полностью находится под контролем. Дети, которые ранее обратились к медикам с симптомами отравления, сейчас чувствуют себя хорошо. Они находятся в отрядах. Никому из них госпитализации не потребовалось. Повторных обращений не было. Проведенные лабораторные исследования не выявили в пробах воды и пищи ничего, что могло бы привести к отравлению. Межведомственная комиссия сейчас повторно выезжает в лагерь. Еще раз будет проверяться пищеблок. Медики исключают вирусную инфекцию и связывают такую симптоматику с кишечными проблемами. Но важно выяснить первопричину, чтобы избежать подобных случаев», - сказала Елена Коузова.

Напомним, второго августа в медицинский пункт ДОЛ «Еланчик» обратились несовершеннолетние возрастом от 8 до 17 лет с жалобами на плохое самочувствие, предположительно вызванное отравлением. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Челябинской области организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе.